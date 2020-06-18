Главного соперника Лукашенко на выборах президента задержали

Он уточнил, что Бабарико вменяют «непосредственную организацию и руководство» противоправной деятельности, а также попытки оказать давление на свидетелей и скрыть следы ранее совершенных преступлений. Тетель добавил, что Бабарико якобы пытался снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.



Сегодня утром стало известно, что Бабарико и его сын исчезли, когда собирались сдавать очередную порцию подписей за выдвижение. Позже выяснилось, что оба находятся в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля.

Также стало известно,что в доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района под Минском сегодня были проведены обыски, сообщает Утро.ру

Бабарико называют одним из самых опасных соперников Лукашенко на выборах, которые должны состояться 9 августа. Сам президент, который правит республикой уже 26 лет, ранее намекнул, что не собирается никому отдавать власть.

