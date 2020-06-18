Главного соперника Лукашенко на выборах президента задержали
Бывший руководитель «Белгазпромбанка» и кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико задержан в Минске. Об этом в четверг, 18 июня, заявил председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.
Он уточнил, что Бабарико вменяют «непосредственную организацию и руководство» противоправной деятельности, а также попытки оказать давление на свидетелей и скрыть следы ранее совершенных преступлений. Тетель добавил, что Бабарико якобы пытался снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.
Сегодня утром стало известно, что Бабарико и его сын исчезли, когда собирались сдавать очередную порцию подписей за выдвижение. Позже выяснилось, что оба находятся в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля.
Также стало известно,что в доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района под Минском сегодня были проведены обыски, сообщает Утро.ру
Бабарико называют одним из самых опасных соперников Лукашенко на выборах, которые должны состояться 9 августа. Сам президент, который правит республикой уже 26 лет, ранее намекнул, что не собирается никому отдавать власть.
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