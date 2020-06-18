В Белоруссии исчез главный конкурент Лукашенко на президентских выборах
Оппозиционный кандидат на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард перестали выходить на связь, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на штаб политика. Там отмечают, что Бабарико с сыном сегодня поехали сдавать очередную порцию подписей.
По некоторым данным, их доставили в Департамент финансовых расследований. Там комментариев не дают.
Бабарико — бывший руководитель «Белгазпромбанка». На днях в банке прошли обыски по делу об уклонении от уплаты доходов и легализации преступных доходов. В Комитете государственного контроля сообщили о неких доказательствах причастности Бабарико к делу, его избирательные счета теперь заблокированы.
Бабарико называют главным соперником президента Александра Лукашенко на выборах главы государства, которые пройдут в августе. Ранее Бабарико в интервью «Медузе» сообщил, что вместо необходимых 100 тысяч подписей его штаб собрал 300 тысяч. Одной из причин решения баллотироваться в президенты он назвал поведение властей Белоруссии во время пандемии COVID-19, которое пробудило гражданское общество. Лукашенко, как известно, отказался закрывать границы и вводить карантин.
«Власть не то что устроила геноцид по отношению к своему народу, но проявила невероятное пренебрежение», - сказал он.
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