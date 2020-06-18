В Белоруссии исчез главный конкурент Лукашенко на президентских выборах

По некоторым данным, их доставили в Департамент финансовых расследований. Там комментариев не дают.

Бабарико — бывший руководитель «Белгазпромбанка». На днях в банке прошли обыски по делу об уклонении от уплаты доходов и легализации преступных доходов. В Комитете государственного контроля сообщили о неких доказательствах причастности Бабарико к делу, его избирательные счета теперь заблокированы.

Бабарико называют главным соперником президента Александра Лукашенко на выборах главы государства, которые пройдут в августе. Ранее Бабарико в интервью «Медузе» сообщил, что вместо необходимых 100 тысяч подписей его штаб собрал 300 тысяч. Одной из причин решения баллотироваться в президенты он назвал поведение властей Белоруссии во время пандемии COVID-19, которое пробудило гражданское общество. Лукашенко, как известно, отказался закрывать границы и вводить карантин.

«Власть не то что устроила геноцид по отношению к своему народу, но проявила невероятное пренебрежение», - сказал он.

