Саша 3%. Шушкевич об отставке правительства Белоруссии
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН объяснил, зачем Лукашенко понадобилось увольнять министров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не нужно ждать радикальных изменений в правительстве после смены его состава. По его словам, в связи с тем, что «мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса» из-за пандемии COVID-19, масштабные изменения в кабмине нежелательны. Напомним, накануне он отправил в отставку правительство страны.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН объяснил, зачем Лукашенко понадобилось увольнять министров.
«Он должен изображать какую-то деятельность. Я вообще не знаю такого идиотизма, чтобы перед выборами распускать правительство. Будто он убежден, что его должны переизбрать. У него сейчас рейтинг 3%. Правительство должно поддержать фальсификацию выборов, потому что очевидно, что он их проиграет. Поэтому он суетится», - отметил политик.
Собеседник НСН подчеркнул, что электорат Лукашенко сегодня состоит в стране из людей, которые ничего не понимают, что происходит вокруг.
«Ему важно, чтобы было послушание. Уровень жизни в Белоруссии в три раза ниже, чем в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Он довел до этого состояния, заботясь только о своей власти. Он считает, что надо жить в режиме ручного управления и внеэкономического принуждения. Он постоянно сидит в телевизоре, чтобы сохранить за собой самую темную публику, которая ничего не понимает. К счастью, ее процент очень мал. Когда у нас объявляют, что будут собирать подписи за кого-то кроме Лукашенко, очереди образуются», - добавил Шушкевич.
Ранее Лукашенко обсудил на совещании предложения по новому составу правительства. В нем участвовали председатель Совета республики (верхняя палата парламента) Наталья Кочанова, председатель палаты представителей (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совбеза Андрей Равков.
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