СМИ нашли «пропавшего» кандидата в президенты Белоруссии

Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард дают показания в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля. Об этом сообщило Агентство теленовостей, передаёт РИА Новости.

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Как выяснилось, их задержали в рамках следственных действий, связанных уголовным делом «Белгазпромбанка» об уклонении от уплаты налогов. Виктор Бабарико возглавлял этот банк на протяжении 20 лет, но уже месяц не является его сотрудником.

По имеющимся сведениям, у Бабарико и его сына нет претензий к оперативникам по поводу задержания.

Сегодня утром Виктор Бабарико с сыном, который возглавляет его инициативную группу, уехали сдавать очередную порцию подписей. Затем они перестали выходить на связь.

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ФОТО: Фото со страницы Виктора Бабарико в "Инстаграме"
ТЕГИ:ОппозицияВыборы ПрезидентаБелоруссия
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