Глава «Врачей без границ»: атаки на больницы в Газе происходят систематически

Армия Израиля наносит удары по сектору Газа, а именно по медицинским учреждениям систематически, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы организации «Врачи без границ» Лео Канса.

СМИ: «Моссад» обвинил 190 сотрудников БАПОР в помощи ХАМАС

По его словам, по самым скромным оценкам, каждый день убивают около 150 женщин и детей, что должно ужаснуть и встревожить все международное сообщество. Канс указал, что среди пациентов больниц он видел большинство женщин и детей.

Ранее Минздрав Палестины заявил, что число погибших при ударах Израиля в Газе достигло 26 900, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры