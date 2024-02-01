Глава «Врачей без границ»: атаки на больницы в Газе происходят систематически

По его словам, по самым скромным оценкам, каждый день убивают около 150 женщин и детей, что должно ужаснуть и встревожить все международное сообщество. Канс указал, что среди пациентов больниц он видел большинство женщин и детей.

Ранее Минздрав Палестины заявил, что число погибших при ударах Израиля в Газе достигло 26 900, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

