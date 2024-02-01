Глава «Врачей без границ»: атаки на больницы в Газе происходят систематически
Армия Израиля наносит удары по сектору Газа, а именно по медицинским учреждениям систематически, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы организации «Врачи без границ» Лео Канса.
По его словам, по самым скромным оценкам, каждый день убивают около 150 женщин и детей, что должно ужаснуть и встревожить все международное сообщество. Канс указал, что среди пациентов больниц он видел большинство женщин и детей.
Ранее Минздрав Палестины заявил, что число погибших при ударах Израиля в Газе достигло 26 900, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru