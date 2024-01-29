СМИ: «Моссад» обвинил 190 сотрудников БАПОР в помощи ХАМАС

Агентство ссылается на отчет спецслужбы, согласно которому сотрудники БАПОР помогали палестинскому радикальному движению ХАМАС при атаке на еврейское государство.

Также уточняется, что 190 работников - это почти 15% от общего числа сотрудников БАПОР в секторе Газа, составляющего порядка 13 тысяч человек.

Ранее США, Великобритания, Франция, Германия, Канада и ряд других стран объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в причастности некоторых сотрудников к атаке ХАМАС на Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

