СМИ: «Моссад» обвинил 190 сотрудников БАПОР в помощи ХАМАС

Израильская разведка «Моссад» заявила, что к убийствам и похищениям во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года причастны 190 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает Reuters.

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Агентство ссылается на отчет спецслужбы, согласно которому сотрудники БАПОР помогали палестинскому радикальному движению ХАМАС при атаке на еврейское государство.

Также уточняется, что 190 работников - это почти 15% от общего числа сотрудников БАПОР в секторе Газа, составляющего порядка 13 тысяч человек.

Ранее США, Великобритания, Франция, Германия, Канада и ряд других стран объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в причастности некоторых сотрудников к атаке ХАМАС на Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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