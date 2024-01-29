СМИ: «Моссад» обвинил 190 сотрудников БАПОР в помощи ХАМАС
Израильская разведка «Моссад» заявила, что к убийствам и похищениям во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года причастны 190 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает Reuters.
Агентство ссылается на отчет спецслужбы, согласно которому сотрудники БАПОР помогали палестинскому радикальному движению ХАМАС при атаке на еврейское государство.
Также уточняется, что 190 работников - это почти 15% от общего числа сотрудников БАПОР в секторе Газа, составляющего порядка 13 тысяч человек.
Ранее США, Великобритания, Франция, Германия, Канада и ряд других стран объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в причастности некоторых сотрудников к атаке ХАМАС на Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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