Глава ВОЗ заявил о доставке топлива и медикаментов в больницу «Аш-Шифа» в Газе

«Спустя больше месяца ВОЗ и партнерам удалось получить доступ к больнице ... чтобы доставить 19 тысяч литров топлива, жизненно необходимые медикаменты для 150 пациентов и лекарства для 50 детей, страдающих от тяжелого острого недоедания», — подчеркнул глава организации.

Как отметил Гебрейесус, уровень разрушений вокруг учреждения невозможно описать словами.

В ноябре армия Израиля заявила об обнаружении в больнице «Аш-Шифа» вооружения и штаба палестинского движения ХАМАС. Как отмечали в ВОЗ, в подвергшейся ударам клинике не было воды и еды, электричества, медикаментов. Организация указывала на необходимость эвакуации оставшихся там людей. В январе Гебрейесус сообщил, что «Аш-Шифа» частично возобновила работу.

