Глава ВОЗ заявил о доставке топлива и медикаментов в больницу «Аш-Шифа» в Газе
Топливо и медикаменты для пациентов удалось доставить в больницу «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.
«Спустя больше месяца ВОЗ и партнерам удалось получить доступ к больнице ... чтобы доставить 19 тысяч литров топлива, жизненно необходимые медикаменты для 150 пациентов и лекарства для 50 детей, страдающих от тяжелого острого недоедания», — подчеркнул глава организации.
Как отметил Гебрейесус, уровень разрушений вокруг учреждения невозможно описать словами.
В ноябре армия Израиля заявила об обнаружении в больнице «Аш-Шифа» вооружения и штаба палестинского движения ХАМАС. Как отмечали в ВОЗ, в подвергшейся ударам клинике не было воды и еды, электричества, медикаментов. Организация указывала на необходимость эвакуации оставшихся там людей. В январе Гебрейесус сообщил, что «Аш-Шифа» частично возобновила работу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В вузах создадут условия для пересдачи ЕГЭ до конца приемной кампании
- Глава ВОЗ заявил о доставке топлива и медикаментов в больницу «Аш-Шифа» в Газе
- СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Одессе
- Байден: США сбросят с воздуха гумпомощь для жителей Газы
- Пентагон сообщил, что Россия уведомила США об учебно-боевом пуске «Ярса»
- СМИ: На Аляске рыбаки обнаружили разведывательный воздушный шар
- Доцент Казанцева: Долю льготной ипотеки могут снизить до 25%
- СМИ сообщили о гибели 15 человек при ударе Израиля по городу Дер аль-Балах
- СМИ: Торговавший в Сети ядом украинец связан с 133 смертями в Британии
- Глава ФИФА выступил против введения синих карточек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru