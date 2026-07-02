Под Белгородом при атаках ВСУ погибли два человека
Два человека погибли, девять получили ранения за последние сутки в результате ударов ВСУ по территории Белгородской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев на платформе «Макс».
Он уточнил, что противник атаковал область 62 раза.
«При атаках ВСУ в Валуйском и Вейделевском округах погибли два мирных жителя», - написал врио губернатора.
Как отметил Шуваев, девять человек пострадали в Борисовском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском, Шебекинском округах. Трое получивших ранения находятся на стационарном лечении.
Ранее в белгородском селе Бессоновка мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль, пишет Ura.ru.
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