Глава ВОЗ призвал отказаться от национализма при распределении вакцины от коронавируса

Глава ВОЗ призвал предотвратить "национализм по поводу вакцины". Он также сообщил, что ВОЗ разрабатывает план распределения по миру вакцины. По словам Гебрейесуса, в первую очередь эффективную и безопасную вакцину должны получить страны, участвовавшие в ее создании, а затем государства, где существует наибольшая эпидемиологическая опасность.

Прежде всего препарат должны получить медицинские работники, а затем люди старше 65 лет.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что уже привился от коронавируса.



