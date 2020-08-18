Инфекционист рассказал о «самых розовых» ощущениях после вакцинации

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал иммунитет россиян к коронавирусу.

Иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей семи российских регионов. Речь о Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что уже привился от коронавируса.

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«У нас это все в результате заболевших людей и людей, у которых бессимптомное течение. У них же тоже вырабатывается иммунитет. Вот это все и накапливает иммунную прослойку. Сейчас к этому подключится вакцина. Вот и я уже привитый. У меня впечатления самые розовые. Да, да. Вырабатываемый иммунитет предупреждает распространение инфекции, но для этого нужно не менее 60% прослойка. Но пока мало, поэтому носите маски и прививайтесь», - посоветовал он.

Ведомство оценило популяционный иммунитет к SARS CoV-2 у населения России. В 23 регионах страны сделали более 65 тысяч тестов, еще в трех обследования завершаются, там проведено девять тысяч исследований.

В России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Вакцина
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