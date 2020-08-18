Инфекционист рассказал о «самых розовых» ощущениях после вакцинации

«У нас это все в результате заболевших людей и людей, у которых бессимптомное течение. У них же тоже вырабатывается иммунитет. Вот это все и накапливает иммунную прослойку. Сейчас к этому подключится вакцина. Вот и я уже привитый. У меня впечатления самые розовые. Да, да. Вырабатываемый иммунитет предупреждает распространение инфекции, но для этого нужно не менее 60% прослойка. Но пока мало, поэтому носите маски и прививайтесь», - посоветовал он.

Ведомство оценило популяционный иммунитет к SARS CoV-2 у населения России. В 23 регионах страны сделали более 65 тысяч тестов, еще в трех обследования завершаются, там проведено девять тысяч исследований.

В России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи.

