ВОЗ может продолжить инспекцию по одобрению «Спутник-V»

Дмитриев рассказал, что такое предположение можно сделать из промежуточных результатов переговоров Министерства здравоохранения России с ВОЗ. «Мы ожидаем инспекцию в декабре, мы видим определённые позитивные подвижки», – отметил глава РПФИ.

В сентябре ВОЗ приостановила процесс одобрения «Спутника V». ВОЗ рассматривает возможность разрешить применять российскую вакцину от COVID-19 в экстренных ситуациях.

