ВОЗ может продолжить инспекцию по одобрению «Спутник-V»
Возобновление инспекции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по признанию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в декабре. Об том сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
Дмитриев рассказал, что такое предположение можно сделать из промежуточных результатов переговоров Министерства здравоохранения России с ВОЗ. «Мы ожидаем инспекцию в декабре, мы видим определённые позитивные подвижки», – отметил глава РПФИ.
В сентябре ВОЗ приостановила процесс одобрения «Спутника V». ВОЗ рассматривает возможность разрешить применять российскую вакцину от COVID-19 в экстренных ситуациях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru