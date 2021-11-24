ВОЗ может продолжить инспекцию по одобрению «Спутник-V»

Возобновление инспекции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по признанию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в декабре. Об том сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Лаосе

Дмитриев рассказал, что такое предположение можно сделать из промежуточных результатов переговоров Министерства здравоохранения России с ВОЗ. «Мы ожидаем инспекцию в декабре, мы видим определённые позитивные подвижки», – отметил глава РПФИ.

В сентябре ВОЗ приостановила процесс одобрения «Спутника V». ВОЗ рассматривает возможность разрешить применять российскую вакцину от COVID-19 в экстренных ситуациях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Спутник VВОЗ
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