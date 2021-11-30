В РФПИ рассказали о тесном контакте с ЕМА по регистрации «Спутника V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) тесно сотрудничает с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) по вопросу регистрации российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Глава фонда в интервью CNBC напомнил, что отечественный препарат уже зарегистрировали в 71 стране мира.
«Мы в хорошем контакте с EMA», — подчеркнул Дмитриев.
Директор РФПИ добавил, что регистрация «Спутника V» в Европе требует прохождения определенных бюрократических шагов.
Как сообщают СМИ, эксперты европейского регулятора могут до конца года приехать в Россию для получения дополнительных данных, необходимых для регистрации «Спутника V».
Ранее Дмитриев заявил, что российский препарат можно адаптировать под новый штамм коронавируса «омикрон», напоминает Ura.ru. В РФПИ подчеркнули, что новая версия вакцины может быть готова к массовому производству через 45 дней, однако засомневались в необходимости такой модификации «Спутника V», пишет «Свободная пресса» .
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- В РФПИ рассказали о тесном контакте с ЕМА по регистрации «Спутника V»
- Чубайс признал вину за создание проблем в России
- Врач-терапевт назвала основной признак дефицита витамина K
- Рейс Нижневартовск-Минеральные Воды экстренно сел в Волгограде
- СМИ: В Японии зафиксирован первый случай заражения штаммом «омикрон»
- Российские мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов
- Москва в последний день осени побила сразу два климатических рекорда
- Минсельхоз хочет ужесточить контроль за снегоходами и квадроциклами
- В Австрии будут штрафовать за отказ от вакцинации
- Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на шахте «Листвяжная»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru