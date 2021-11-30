В РФПИ рассказали о тесном контакте с ЕМА по регистрации «Спутника V»

Глава фонда в интервью CNBC напомнил, что отечественный препарат уже зарегистрировали в 71 стране мира.

«Мы в хорошем контакте с EMA», — подчеркнул Дмитриев.

Директор РФПИ добавил, что регистрация «Спутника V» в Европе требует прохождения определенных бюрократических шагов.

Как сообщают СМИ, эксперты европейского регулятора могут до конца года приехать в Россию для получения дополнительных данных, необходимых для регистрации «Спутника V».

Ранее Дмитриев заявил, что российский препарат можно адаптировать под новый штамм коронавируса «омикрон», напоминает Ura.ru. В РФПИ подчеркнули, что новая версия вакцины может быть готова к массовому производству через 45 дней, однако засомневались в необходимости такой модификации «Спутника V», пишет «Свободная пресса» .

