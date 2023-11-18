Глава «Репортеров без границ» рассказал о массовой гибели журналистов в Газе
Рекордное число журналистов было убито с начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар в беседе с испанской газетой Mundo.
По словам Делуара, происходящее «ужасает».
«Мы никогда не видели такого количества журналистов, убитых за столь короткий промежуток времени», — подчеркнул генсек RSF.
По данным Комитета защиты журналистов, во время эскалации в секторе Газа погибли 42 сотрудника СМИ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru