Глава «Репортеров без границ» рассказал о массовой гибели журналистов в Газе

Рекордное число журналистов было убито с начала обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар в беседе с испанской газетой Mundo.

Al Jazeera: В секторе Газа погибли не менее 11 470 человек

По словам Делуара, происходящее «ужасает».

«Мы никогда не видели такого количества журналистов, убитых за столь короткий промежуток времени», — подчеркнул генсек RSF.

По данным Комитета защиты журналистов, во время эскалации в секторе Газа погибли 42 сотрудника СМИ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:СмертьЖурналистыСектор Газа

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