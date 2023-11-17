Al Jazeera: В секторе Газа погибли не менее 11 470 человек

По данным телеканала, в течение нескольких дней число погибших не обновляли из-за коллапса системы здравоохранения анклава, которая собирала информацию.

Ранее минздрав Палестины сообщил, что с 7 октября из-за атак Израиля погибли 11 180 человек, в том числе 4 609 детей. Еще почти 28,2 тысячи человек пострадали. Как заявили в представительстве России при Палестинской национальной администрации, данных о гибели россиян в Газе не поступало, отмечает телеканал «360».

