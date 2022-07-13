Глава полиции Японии: задача по охране Абэ не была выполнена

«Я как полицейский раскаиваюсь в этом. С учетом столь тяжелого итога мы понимаем, что проблема не только в действиях полиции на месте, но велика и моя ответственность как главы полицейского управления, которое должно руководить всей полицией в регионах», — сказал он.

Накамура намерен продолжить деятельность на этом посту, с тем чтобы «подобное не повторилось вновь».

8 июля 2022 года в городе Нара в 11:30 часов утра по местному времени в ходе уличного выступления в рамках предвыборной кампании бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ был ранен в шею, после чего скончался в больнице.

