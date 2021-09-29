Глава Пентагона даст показания о выводе войск из Афганистана
Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета главнокомандующих Марк Милл дадут в Сенате показания о выводе американских войск из Афганистана, сообщает «РЕН ТВ».
Они ответят на вопросы комитета по вооруженным силам об обстоятельствах экстренного вывода войск и прогнозах по поводу захвата Афганистана талибами (организация запрещена в России). Сенаторы также намерены потребовать отчет об обстоятельствах гибели 13 американских солдат во время теракта.
Помимо Остина и Милли показания даст глава Центрального командования генерал Фрэнк Маккензи.
США заявили о выводе войск из Афганистана и завершении своей миссии в стране 30 августа. В ходе процесса эвакуации США потеряли 13 военнослужащих в ходе произошедших взрывов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о «абсолютной несостоятельности» НАТО как военно-политического блока, комментируя их действия в Афганистане.
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