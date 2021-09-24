Госдеп назвал возобновление казней в Афганистане грубым нарушением прав человека
Госдеп США отреагировал на планы талибов по восстановлению казней в Афганистане, назвав это грубым нарушением прав человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее издание Associated Press сообщило, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вернет наказание в виде смертной казни и отрубания конечности.
В Госдепе заявили, что решительно осуждают такие планы. По словам представителя госдепартамента Неда Прайса, США намерены привлекать к ответственности за такие нарушения прав человека.
США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).
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