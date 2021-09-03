Захарова раскритиковала действия НАТО в Афганистане

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о «абсолютной несостоятельности» НАТО как военно-политического блока, комментируя их действия в Афганистане.

Боррель: ЕС не признает режим талибов, но будет с ним взаимодействовать

«Ситуация в Афганистане наглядно показала: ни НАТО в целом, ни США в частности не способны эффективно планировать и координировать свои действия», - написала она в своем Telegram-канале.

Согласно словам Захаровой, военный альянс находится в стадии деградации, однако его члены этого признавать не хотят. Представитель МИД также отметила некомпетентность США как руководящей силы. По мнению Захаровой, в Афганистане произошла катастрофа НАТО.

США заявили о выводе войск из Афганистана и завершении своей миссии в стране 30 августа. В ходе процесса эвакуации США посерели 13 военнослужащих в ходе произошедших взрывов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:НАТОАфганистанМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры