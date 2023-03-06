«Символическое событие»: Украине предрекли поражение в ходе весеннего наступления

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Крым 24» заявил, что на Украине весной случится кризис, после которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут на сторону России. Иван Мезюхо отметил, что Балицкий говорит о весеннем наступлении ВСУ.

«Балицкий говорит о возможных грядущих военных поражениях Украины, контуры которых мы сегодня начинаем видеть по Артемовскому направлению. Также украинской власти сегодня сложно сдерживать свое информационное пространство от правдивых сообщений от собственных же солдат ВСУ. Они жалуются на тяжелое положение на линии фронта. Если ситуация будет складываться в пользу России, то скоро Артемовск будет освобожден, во многом это будет символическим событием, учитывая, сколько сил и средств пришлось потратить, чтобы продвинуться на этом направлении. При этом ряд жителей юго-востока Украины хотели бы воссоединиться с Россией, как жители Херсонской и Запорожской областей», - сказал Мезюхо.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН отметил, что предпосылок к масштабному поражению Украины в результате скорого весеннего наступления пока не видно. По его мнению, Киев только начал накачиваться вооружениями.