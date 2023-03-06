«Символическое событие»: Украине предрекли поражение в ходе весеннего наступления

Артемовск скоро окажется под контролем России, между тем Киеву все сложнее контролировать солдат ВСУ, которые говорят о тяжелом положении на фронте, отметил в эфире НСН политолог Иван Мезюхо.

Украину неизбежно ждут поражения в ходе весеннего наступления, их контуры видны уже по Артемовскому направлению, заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с НСН.

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Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Крым 24» заявил, что на Украине весной случится кризис, после которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут на сторону России. Иван Мезюхо отметил, что Балицкий говорит о весеннем наступлении ВСУ.

«Балицкий говорит о возможных грядущих военных поражениях Украины, контуры которых мы сегодня начинаем видеть по Артемовскому направлению. Также украинской власти сегодня сложно сдерживать свое информационное пространство от правдивых сообщений от собственных же солдат ВСУ. Они жалуются на тяжелое положение на линии фронта. Если ситуация будет складываться в пользу России, то скоро Артемовск будет освобожден, во многом это будет символическим событием, учитывая, сколько сил и средств пришлось потратить, чтобы продвинуться на этом направлении. При этом ряд жителей юго-востока Украины хотели бы воссоединиться с Россией, как жители Херсонской и Запорожской областей», - сказал Мезюхо.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН отметил, что предпосылок к масштабному поражению Украины в результате скорого весеннего наступления пока не видно. По его мнению, Киев только начал накачиваться вооружениями.

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«Украина находится в целом ряде кризисов: экономический, демографический, военный, но она полностью держится на зарубежной поддержке. Возможно, Балицкий считает, что весной произойдет наступление ВСУ, которое будет для них неудачным, а после этого Украина погрузится в кризис, потому что Запад в этом случае сократит поддержку. При этом предпосылок к масштабному поражению Украины в результате весеннего наступления не видно. Украина только накачивается вооружениями и всем остальным», - добавил Безпалько.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН отмечал, что если Украина не остановит наступление российских войск, то Запад потеряет веру в то, что Киев сможет вернуть себе территории. В такой ситуации, указывал политолог, Запад начнет склонять президента Украины Владимира Зеленского к переговорам.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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