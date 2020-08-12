Глава МВД Белоруссии приказал не трогать журналистов, освещающих протесты

Кроме того, он заявил, что взял под личный контроль вопросы работы представителей белорусских СМИ и, аккредитованных при МИД, иностранных.

Отдельно Караев обратил внимание на вопрос задержаний журналистов.

«В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью», - сообщил министр, призвав журналистов не рисковать собой на несанкционированных уличных акциях.

Ранее в МВД Белоруссии признали, что бойцы ОМОНа в Бресте открывали огонь на поражение из табельного оружия, отмечает Ura.ru. В пресс-службе ведомства объяснили это защитой от напавших на силовиков группы демонстрантов, вооружённых арматурой. Один из протестующих получил огнестрельное ранение.



