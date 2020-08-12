Глава МВД Белоруссии приказал не трогать журналистов, освещающих протесты

Министр внутренних дел Республики Белоруссия Юрий Караев приказал своему ведомству не трогать журналистов, освещающих массовые протесты, пишет ТАСС.

«Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», - сказал министр на совещании.

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Кроме того, он заявил, что взял под личный контроль вопросы работы представителей белорусских СМИ и, аккредитованных при МИД, иностранных.

Отдельно Караев обратил внимание на вопрос задержаний журналистов.

«В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью», - сообщил министр, призвав журналистов не рисковать собой на несанкционированных уличных акциях.

Ранее в МВД Белоруссии признали, что бойцы ОМОНа в Бресте открывали огонь на поражение из табельного оружия, отмечает Ura.ru. В пресс-службе ведомства объяснили это защитой от напавших на силовиков группы демонстрантов, вооружённых арматурой. Один из протестующих получил огнестрельное ранение.


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МВДЖурналистыБелоруссия
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