Глава Минобороны Польши призвал поддержать белорусский народ

«Понятно, что белорусский народ просыпается, и эти тенденции к свободе следует поддерживать», - сказал он в эфире Polskie Radio.

Кроме того, он усомнился в необходимости НАТО вмешиваться в сложившуюся ситуацию, отметив, что помощь Белоруссии является делом соседской поддержки.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план по разрешению кризиса в Белоруссии.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии», - сообщил он.

