Глава Минобороны Польши призвал поддержать белорусский народ
Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак призвал поддержать белорусский народ в ходе протестов, связанных с результатами недавно прошедших выборов.
«Понятно, что белорусский народ просыпается, и эти тенденции к свободе следует поддерживать», - сказал он в эфире Polskie Radio.
Кроме того, он усомнился в необходимости НАТО вмешиваться в сложившуюся ситуацию, отметив, что помощь Белоруссии является делом соседской поддержки.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план по разрешению кризиса в Белоруссии.
«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии», - сообщил он.
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