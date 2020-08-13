Глава Минобороны Польши призвал поддержать белорусский народ

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак призвал поддержать белорусский народ в ходе протестов, связанных с результатами недавно прошедших выборов.

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«Понятно, что белорусский народ просыпается, и эти тенденции к свободе следует поддерживать», - сказал он в эфире Polskie Radio.

Кроме того, он усомнился в необходимости НАТО вмешиваться в сложившуюся ситуацию, отметив, что помощь Белоруссии является делом соседской поддержки.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план по разрешению кризиса в Белоруссии.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии», - сообщил он.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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