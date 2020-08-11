Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии

Науседа считает, что ситуация в Белоруссии ухудшается. Он добавил, что в настоящее время Светлана Тихановская находится на территории Литвы. «Мы всегда предоставим убежище борцам за свободу», - написал он.

В Белоруссии продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%.

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