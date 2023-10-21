Глава Минобороны Израиля Галант: «Хезболла» вступила в конфликт против Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военизированная ливанская организация «Хезболла» вступила в конфликт против израильского государства, поэтому ей придется заплатить «тяжелую цену» за свои ракетные и артиллерийские удары по военным объектам и войскам на севере страны, пишет The Times of Israel.

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По его словам, израильская армия уничтожила порядка 13 членов «Хезболлы» на юге Ливана с 7 октября.

Ранее Израиль нанес авиаудар по трем членам «Хезболлы» и открыл огонь по вооруженным лицам у границы с Ливаном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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