Сийярто: Сотрудничество России и США повысит шансы на мир на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН заявил, что сохранение конструктивного диалога между Россией и США может увеличить вероятность урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, если Москве и Вашингтону удастся выстроить цивилизованные отношения и сотрудничество, шансы на достижение мира станут более реальными.