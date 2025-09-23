Сийярто: Сотрудничество России и США повысит шансы на мир на Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН заявил, что сохранение конструктивного диалога между Россией и США может увеличить вероятность урегулирования конфликта на Украине.
По его словам, если Москве и Вашингтону удастся выстроить цивилизованные отношения и сотрудничество, шансы на достижение мира станут более реальными.
Венгрия занимает особую позицию внутри Евросоюза, регулярно выступая против ужесточения антироссийских санкций и поставок вооружений Киеву.
Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно подчеркивал необходимость прямых переговоров Москвы и Вашингтона для поиска пути к мирному урегулированию, передает «Радиоточка НСН».
