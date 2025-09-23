Сийярто: Сотрудничество России и США повысит шансы на мир на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН заявил, что сохранение конструктивного диалога между Россией и США может увеличить вероятность урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, если Москве и Вашингтону удастся выстроить цивилизованные отношения и сотрудничество, шансы на достижение мира станут более реальными.

Венгрия не откажется от покупки нефти из РФ, несмотря на требования США

Венгрия занимает особую позицию внутри Евросоюза, регулярно выступая против ужесточения антироссийских санкций и поставок вооружений Киеву.

Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно подчеркивал необходимость прямых переговоров Москвы и Вашингтона для поиска пути к мирному урегулированию, передает «Радиоточка НСН».

