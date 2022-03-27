Глава минобороны Британии объяснил нецелесообразность поставки Киеву танков

По мнению главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, поставлять Украине британские танки бесполезно, потому что на обучение украинских солдат потребуется много времени. В связи с этим, считает британский министр, целесообразно восстанавливать собственную военную технику или найти российскую.

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«Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать. Вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское, или советское», — высказал в интервью Daily Mail мнение Уоллес.

Поставка британских танков Киеву «не сработает», подчеркнул Уоллес. При этом он заявил о готовности британских переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak к развертыванию на Украине. По словам Уоллеса, некоторые военные прошли обучение.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что странам НАТО не следует вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине, и подогревать «нацистский» киевский режим поставками оружия.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ВооружениеТанкиУкраинаВеликобритания
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