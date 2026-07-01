Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках

«Я бы предложила, с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства», — заявила она.

Матвиенко предложила поручить обратиться в правительство с соответствующей инициативой вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву. Она предложила предоставить регионам право принимать решения по началу строительства социальных, инфраструктурных и прочих объектов в ускоренном режиме.

Ранее юрист Евгений Ландо заявил, что отмена закона о госзакупках может привести к тому, что заказчики сами начнут выбирать поставщиков по принципу «кто больше даст». Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

