Сборная Англии выиграла матч на ЧМ, в котором пропустила первой, впервые за 60 лет

Сборная Великобритании выиграла матч чемпионата мира, где пропустила гол первой, впервые за 60 лет. Об этом сообщила британская аналитическая компания Opta Sports.

Матч против ДР Конго в Атланте завершился со счетом 2:1. Дубль оформил британский футболист Гарри Кейн (75-я и 86-я минуты). Мяч в ворота сборной Великобритании забросил на 7-й минуте Брайан Сипенга.

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Английская сборная первый удар нанесла только на 30-й минуте. По данным Opta Sports, это самый поздний удар англичан на чемпионате мира с 1966 года.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подарил президенту США Дональду Трампу десять билетов на финал чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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