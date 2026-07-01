Сборная Англии выиграла матч на ЧМ, в котором пропустила первой, впервые за 60 лет
Сборная Великобритании выиграла матч чемпионата мира, где пропустила гол первой, впервые за 60 лет. Об этом сообщила британская аналитическая компания Opta Sports.
Матч против ДР Конго в Атланте завершился со счетом 2:1. Дубль оформил британский футболист Гарри Кейн (75-я и 86-я минуты). Мяч в ворота сборной Великобритании забросил на 7-й минуте Брайан Сипенга.
Английская сборная первый удар нанесла только на 30-й минуте. По данным Opta Sports, это самый поздний удар англичан на чемпионате мира с 1966 года.
Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подарил президенту США Дональду Трампу десять билетов на финал чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сборная Англии выиграла матч на ЧМ, в котором пропустила первой, впервые за 60 лет
- Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона
- Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках
- В Монако задержали иностранца в связи с покушением на украинского бизнесмена
- Контрафактные ИИ-голоса: Стандарт о фонограмме избавит индустрию от эрзац‑артистов
- Минобороны: Российские средства ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ
- «Никакой трагедии»: Падение производства курицы объяснили нерентабельностью
- Канада стала первым новым участником «Евровидения» с 2015 года
- ФАС выдала предупреждение Apple
- Стало известно, как России противостоять новой тактике дроновых атак ВСУ