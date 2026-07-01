Сборная Англии выиграла матч на ЧМ, в котором пропустила первой, впервые за 60 лет

Сборная Великобритании выиграла матч чемпионата мира, где пропустила гол первой, впервые за 60 лет. Об этом сообщила британская аналитическая компания Opta Sports.

Матч против ДР Конго в Атланте завершился со счетом 2:1. Дубль оформил британский футболист Гарри Кейн (75-я и 86-я минуты). Мяч в ворота сборной Великобритании забросил на 7-й минуте Брайан Сипенга.