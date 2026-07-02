«Сбер» допустил ослабление рубля из-за инфляции и топливного кризиса

Однако, по его словам, в случае ускорения инфляции и усугубления проблем с топливом возможен переход в диапазон ₽85–90. Ожидаемый уровень инфляции по итогам года в настоящее время оценивается в 6–6,5%. При этом банкир допустил, что реальный показатель может оказаться выше на 0,5 процентного пункта из-за роста цен на бензин. «Может быть, даже больше, если будет реализован более негативный сценарий», — отметил он.

Ранее стало известно, что россияне помогли властям снизить инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

