«Сбер» допустил ослабление рубля из-за инфляции и топливного кризиса
Базовый прогноз «Сбербанка» по курсу рубля на конец 2026 года составляет ₽80–85 за доллар, сообщает РБК со ссылкой на зампреда правления, финансового директора «Сбера» Тараса Скворцова.
Однако, по его словам, в случае ускорения инфляции и усугубления проблем с топливом возможен переход в диапазон ₽85–90. Ожидаемый уровень инфляции по итогам года в настоящее время оценивается в 6–6,5%. При этом банкир допустил, что реальный показатель может оказаться выше на 0,5 процентного пункта из-за роста цен на бензин. «Может быть, даже больше, если будет реализован более негативный сценарий», — отметил он.
Ранее стало известно, что россияне помогли властям снизить инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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