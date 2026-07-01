Согласно исследованию, 66% украинцев считают, что Киев должен стремиться к скорейшему прекращению конфликта путём переговоров с Москвой. Ещё 24% опрошенных поддерживают продолжение боевых действий до победы.

Сегодня 5% украинских граждан считают, что вероятность окончания конфликта в ближайшие 12 месяцев «очень высока», ещё 18% — «довольно высока». 36% называют такую вероятность крайне маловероятной, а 34% — относительно маловероятной.

Ранее МИД РФ опубликовал доклад о ситуации с правами человека на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

