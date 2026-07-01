Исследование: Большинство украинцев хотят переговоров с Россией
Рекордное количество жителей Украины выступили за переговоры с Россией о завершении боевых действий, сообщает компания Gallup.
Согласно исследованию, 66% украинцев считают, что Киев должен стремиться к скорейшему прекращению конфликта путём переговоров с Москвой. Ещё 24% опрошенных поддерживают продолжение боевых действий до победы.
Сегодня 5% украинских граждан считают, что вероятность окончания конфликта в ближайшие 12 месяцев «очень высока», ещё 18% — «довольно высока». 36% называют такую вероятность крайне маловероятной, а 34% — относительно маловероятной.
Ранее МИД РФ опубликовал доклад о ситуации с правами человека на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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