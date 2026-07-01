СМИ сообщили, кто был с украинским олигархом при взрыве в Монако

Женщина получила наиболее тяжкие травмы среди трех пострадавших от взрыва — ей ампутировали обе ноги в больнице в Ницце. 46-летняя Насобина с 2023 года является акционером компании Wycombe Square Investments LLP, зарегистрированной в Великобритании и оказывающей услуги в сфере налогового сопровождения нерезидентов.

В 2016 году она стала соучредительницей закрытого клуба Club Éclectique, специализирующегося на проведении культурных мероприятий, включая концерты, выставки и закрытые вечера для участников.

Мероприятия клуба были посвящены российским деятелям искусства, а среди его гостей были представители русскоязычной общины Лондона. Партнером клуба выступает бренд автомобилей класса люкс Rolls-Royce, а сам Club Éclectique ранее организовывал гала-вечера и частные мероприятия в Монако.

Ранее стало известно, что версия о причастности Службы безопасности Украины к покушению на украинского миллиардера Вадима Ермолаева в Монако является приоритетной. Бизнесмен отказался от украинского гражданства и подпал под персональные санкции со стороны Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

