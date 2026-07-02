Матвиенко потребовала от россиян рожать как минимум трёх детей

Она призвала граждан успеть до этого рубежа создать семью, родить минимум троих детей и состояться в профессии. Политик заявила, что некоторые действительно предлагают продлить период молодости, но по ее мнению, не нужно снижать порог.

Оптимальное решение — до 35 лет, однако молодые люди должны понимать, что до этого возраста, а лучше раньше, нужно создать семью, родить минимум троих детей, состояться в профессии и только потом переходить в другую возрастную категорию.

Матвиенко допустила продолжение дискуссии о возрасте молодёжи, отметив, что если сами молодые люди захотят считать себя молодыми до 30 лет, власти готовы изменить закон.

Ранее Матвиенко поручила отменить пошлину за заключение брака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

