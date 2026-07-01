Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона

Встреча продолжительностью 2 часа 17 минут закончилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

Следующий соперник Медведева определится по итогам поединка между представителем США Брэндоном Накасимой (31-я ракетка мира) и немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом (74-й в мире).

Ранее чемпионку Уимблдона 2023 года Маркету Вондроушову (Чехия) дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

