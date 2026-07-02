Китай обучал российских военных действиям в условиях ядерной войны
Военнослужащие из России тайно обучались в Китае действиям в условиях применения оружия массового поражения, сообщает Reuters.
По данным агентства, секретная программа подготовки была лично одобрена главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым и проходила во второй половине 2025 года при непосредственном участии как минимум четырех российских и китайских генералов.
Один из трехнедельных курсов был посвящен защите от ядерных, химических и биологических угроз. Российских военных обучали химической и радиационной разведке, а также защите систем вентиляции от заражения.
Маневры проходили на армейском объекте в Пекине под руководством китайских инструкторов. В Евросоюзе считают, что участие в мероприятиях российских и китайских высокопоставленных военных и включение в программу тем, связанных с применением оружия массового поражения, свидетельствуют о стратегическом характере военного сотрудничества двух стран.
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