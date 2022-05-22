Глава Минфина ФРГ Линднер раскритиковал конфискацию собственности россиян в пользу Киева

В своем интервью Линднер заявил о необходимости гарантировать неприкосновенность частной собственности.

«Связанные с конфискацией сложности крайне велики», — приводит его слова ТАСС.

Также министр финансов Германии призвал убеждать российских бизнесменов, чтобы они внесли вклад «в выплату репараций Украине на добровольной основе».

Линдер считает, что есть необходимость начать политическую дискуссию по этому вопросу и выразил готовность участвовать в публичном обсуждении.

Ранее экономист Василий Колташов сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия может жестко ответить решение западных партнеров распоряжаться замороженными российскими активами.

«Если только российское имущество будет передаваться куда-то (Украине), хоть евро-цент, это уже является основанием, чтобы отвечать предельно жестко, переходить к освобождению наших компаний от какой бы то ни было ответственности перед кредиторами из этих государств – рвать, ломать все финансовые связи, полностью высвобождая наши экономические структуры из-под влияния Запада. Думаю, в Евросоюзе даже не понимают, какими мрачными могут оказаться последствия для них от того, чтобы перейти эту грань: заморозка или раздача российского имущества», - заявил Колташов

