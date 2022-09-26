Глава МИД Венгрии: санкционная стратегия ЕС провалилась
Санкционная политика европейского союза полностью провалилась, а экономика ряда стран Европы оказалась в стагнации, сообщил в эфире радиостанции Kossuth глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, введенные ограничения против России в качестве ответа на специальную военную операцию РФ на Украине нанесли куда больше вреда самому ЕС, чем Москве. Как отметил дипломат, в ЕС «взлетела» инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания.
Ранее Сийярто заявил, что европейские страны пока не обсуждают возможность снятия с России санкций, введенных в связи с событиями на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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