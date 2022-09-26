Глава МИД Венгрии: санкционная стратегия ЕС провалилась

Санкционная политика европейского союза полностью провалилась, а экономика ряда стран Европы оказалась в стагнации, сообщил в эфире радиостанции Kossuth глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В Венгрии не намерены соглашаться с включением «Росатома» и «Газпрома» в санкционные списки

По его словам, введенные ограничения против России в качестве ответа на специальную военную операцию РФ на Украине нанесли куда больше вреда самому ЕС, чем Москве. Как отметил дипломат, в ЕС «взлетела» инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания.

Ранее Сийярто заявил, что европейские страны пока не обсуждают возможность снятия с России санкций, введенных в связи с событиями на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВенгрияЕвросоюз
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