«Я могу высказываться по этому вопросу предельно искренне, поскольку вы не первые, кому я это скажу: мы никогда не согласимся с включением "Росатома" или "Газпрома" в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок», — отметил министр в беседе с РИА Новости.

По словам Сиярто, Будапешт рассматривает вопрос поставок российских энергоносителей как один из затрагивающих суверенитет Венгрии. В связи с этим венгерские власти не дадут согласия на введение санкций, которые поставят под угрозу инвестиции в ядерной сфере.

