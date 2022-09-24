В Венгрии не намерены соглашаться с включением «Росатома» и «Газпрома» в санкционные списки
Венгрия не согласится с возможным включением российских компаний «Росатом» и «Газпром» в санкционные списки Запада. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто.
«Я могу высказываться по этому вопросу предельно искренне, поскольку вы не первые, кому я это скажу: мы никогда не согласимся с включением "Росатома" или "Газпрома" в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок», — отметил министр в беседе с РИА Новости.
По словам Сиярто, Будапешт рассматривает вопрос поставок российских энергоносителей как один из затрагивающих суверенитет Венгрии. В связи с этим венгерские власти не дадут согласия на введение санкций, которые поставят под угрозу инвестиции в ядерной сфере.
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