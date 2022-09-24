Глава МИД Венгрии заявил, что ЕС не обсуждает возможность снятия санкций с России
Европейские страны пока не обсуждают возможность снятия с России санкций, введенных в связи с событиями на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в интервью РИА Новости.
Как отметил дипломат, отвечая на вопрос о дискуссиях в ЕС о возможности отмены рестрикций, «все ровно наоборот».
Сиярто затруднился ответить, сможет ли дефицит энергоносителей зимой побудить Евросоюз ослабить антироссийские санкции.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сообщество готовит новый пакет ограничений в отношении РФ, которые будут направлены на «технологическую часть отношений» с Москвой.
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