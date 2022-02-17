Глава МИД Великобритании прибыла на Украину
Глава Министерства иностранных дел Великобритании прибыла на Украину. В рамках официального визита у Трасс запланированы переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Говоря о повестке переговоров, в МИД отметили, что главы двух внешнеполитических ведомств обсудят «совместные меры по сдерживанию России от дальнейшей агрессии и поддержку Украины со стороны Великобритании в укреплении ее обороноспособности», передает ТАСС. Ожидается, что Кулеба и Трасс затронут вопросы сотрудничества в сфере кибербезопасности, торговли и инвестиции.
Ранее украинский МИД анонсировал визит Трасс 1 февраля вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Однако позже британская сторона была вынуждена отменить эти планы в связи с положительным результатом теста главы МИД на коронавирус.
Встреча главы МИД Великобритании и руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Москве состоялась 10 февраля. По её итогам глава МИД России заявил, что стороны не пришли к согласию по ключевым вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины. По словам Лаврова, получился «разговор немого с глухим».
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