Глава МИД Великобритании прибыла на Украину

Ранее украинский МИД анонсировал визит Трасс 1 февраля вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Однако позже британская сторона была вынуждена отменить эти планы в связи с положительным результатом теста главы МИД на коронавирус.

Встреча главы МИД Великобритании и руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Москве состоялась 10 февраля. По её итогам глава МИД России заявил, что стороны не пришли к согласию по ключевым вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины. По словам Лаврова, получился «разговор немого с глухим».

