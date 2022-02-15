Захарова отреагировала на заявление МИД Британии по Украине

МИД Великобритании решил позориться до конца, продолжая утверждать о скором нападении РФ на Украину. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии Лиз Трасс, передает РИА Новости.

Ранее Трасс заявила, что нападение РФ на Украина «highly likely» («высоко вероятно»), несмотря на сообщение о завершении российских учений у украинских границ. По мнению Захаровой, глава британского МИД решила «позориться до конца».

Пресс-служба ЗВО во вторник сообщила, что подразделения выполнили в полном объеме все задачи в регионах, граничащих с Украиной, и возвращаются в места базирования.

