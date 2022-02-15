Захарова отреагировала на заявление МИД Британии по Украине
МИД Великобритании решил позориться до конца, продолжая утверждать о скором нападении РФ на Украину. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии Лиз Трасс, передает РИА Новости.
Ранее Трасс заявила, что нападение РФ на Украина «highly likely» («высоко вероятно»), несмотря на сообщение о завершении российских учений у украинских границ. По мнению Захаровой, глава британского МИД решила «позориться до конца».
Пресс-служба ЗВО во вторник сообщила, что подразделения выполнили в полном объеме все задачи в регионах, граничащих с Украиной, и возвращаются в места базирования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- В Москве блогера Даню Милохина сбил велосипедист
- В Санкт-Петербурге достигли 100% коллективного иммунитета
- Шольц положительно оценил переговоры с Путиным
- Лавров предупредил Блинкена о недопустимости «нагнетания» Вашингтоном и агрессивной риторики
- Сайты Минобороны Украины и некоторых банков перестали работать
- Глава МВД Украины предупредил о «фейко-апокалипсисе»
- Шойгу обсудил с Асадом совместную борьбу с терроризмом
- УЕФА расследует поведение украинских фанатов на игре с Россией на мини-футбольном Евро
- «Настроение хорошее»: Трусова рассказала о четвертом месте в короткой программе
- «Долго, но не вечно»: Шольц пошутил о сроке президентства Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru