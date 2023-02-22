Глава МИД Словакии обматерил венгерского премьера за позицию по Украине

Как заявил дипломат, военная помощь Киеву является морально правильной, а Европа едина в своей позиции по Украине, однако Венгрия держится в стороне. «У меня есть только одно послание для соратников Владимира Путина, особенно из Прикарпатья и высокогорья, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины: «Иди на ***!», — сказал глава МИД Словакии.

Ранее Орбан заявил, что Европейскому союзу необходимо бороться с инфляцией, а не вводить новые санкции против России, так как ограничения наносят ущерб Европе.

