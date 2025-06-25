СМИ: В Дагестане проводят обыски у госсекретаря республики Магомедова

Обыски проходят в Дагестане по связанным с госсекретарем республики Магомед-Султаном Магомедовым адресам. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы региона.

«С утра проводятся обыски по ряду адресов, связанных с госсекретарем Дагестана, в том числе в его доме», - рассказал источник агентства.

Отмечается, что следственные действия ведутся в рамках возбужденного ранее уголовного дела, в них задействованы в том числе сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Официальных данных о происходящем пока нет.

Магомедов занимает пост госсекретаря Дагестана с 2021 года, пишет 360.ru. До этого чиновник был депутатом Госдумы, а также возглавлял основанный им футбольный клуб «Анжи».

