СМИ: В Дагестане проводят обыски у госсекретаря республики Магомедова
Обыски проходят в Дагестане по связанным с госсекретарем республики Магомед-Султаном Магомедовым адресам. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы региона.
«С утра проводятся обыски по ряду адресов, связанных с госсекретарем Дагестана, в том числе в его доме», - рассказал источник агентства.
Отмечается, что следственные действия ведутся в рамках возбужденного ранее уголовного дела, в них задействованы в том числе сотрудники центрального аппарата ФСБ.
Официальных данных о происходящем пока нет.
Магомедов занимает пост госсекретаря Дагестана с 2021 года, пишет 360.ru. До этого чиновник был депутатом Госдумы, а также возглавлял основанный им футбольный клуб «Анжи».
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