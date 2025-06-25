В Воронежской области сбили три беспилотника ВСУ

Три беспилотника ВСУ ликвидировали в Воронежской области. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области», - говорится в заявлении.

Ведомство уточнило, что БПЛА сбили в период с 07:00 до 08:30 мск.

Минувшей ночью над территорией России перехватили и уничтожили 18 украинских дронов, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Воронежская ОбластьБеспилотникиМинобороны

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