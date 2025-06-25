В Воронежской области сбили три беспилотника ВСУ

Временные ограничения ввели в аэропорту Саратова Великобритания передаст Украине ракеты за счет прибыли от замороженных российских активов В двух районах Тывы введен режим ЧС в связи с жаркой погодой Российский бизнесмен судится с Румынией из-за картины Эль Греко Отдых в Абхазии в этом году будет пользоваться большим спросом у россиян