Глава МИД Швеции поддержала отправку миротворцев на Украину

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард сообщила, что при заключения мирного договора между Россией и Украиной необходимо гарантировать, что боевые действия снова не начнутся. В эфире Sveriges Radio она добавила, что Стокгольм не исключает отправку на Украину миротворческого контингента для сохранения мира.

По словам министра, как только на Украине будет установлен «справедливый и устойчивый мир, нужно будет обеспечить его сохранение, «и тогда наше правительство ничего не исключает». Так Стенергард прокомментировала возможную отправку на Украину европейских войск для контроля за режимом прекращения огня.

Посол: Размещение войск ЕС на Украине станет объявлением войны

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить миротворческие войска на Украину. Этот вопрос будет обсуждаться на экстренном саммите европейских лидеров, который пройдет в понедельник 17 февраля, в Париже, сообщила FT.

В Госдепартаменте США ранее не стали отрицать, что Вашингтон спросил у стран Европы, какой вклад они могут внести в плане гарантий безопасности для Киева, включая потенциальную численность миротворческого контингента, который может отправиться на Украину.


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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаМиротворцыШвеция

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