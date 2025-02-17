Глава МИД Швеции поддержала отправку миротворцев на Украину

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард сообщила, что при заключения мирного договора между Россией и Украиной необходимо гарантировать, что боевые действия снова не начнутся. В эфире Sveriges Radio она добавила, что Стокгольм не исключает отправку на Украину миротворческого контингента для сохранения мира.

По словам министра, как только на Украине будет установлен «справедливый и устойчивый мир, нужно будет обеспечить его сохранение, «и тогда наше правительство ничего не исключает». Так Стенергард прокомментировала возможную отправку на Украину европейских войск для контроля за режимом прекращения огня.