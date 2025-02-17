Глава МИД Швеции поддержала отправку миротворцев на Украину
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард сообщила, что при заключения мирного договора между Россией и Украиной необходимо гарантировать, что боевые действия снова не начнутся. В эфире Sveriges Radio она добавила, что Стокгольм не исключает отправку на Украину миротворческого контингента для сохранения мира.
По словам министра, как только на Украине будет установлен «справедливый и устойчивый мир, нужно будет обеспечить его сохранение, «и тогда наше правительство ничего не исключает». Так Стенергард прокомментировала возможную отправку на Украину европейских войск для контроля за режимом прекращения огня.
Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить миротворческие войска на Украину. Этот вопрос будет обсуждаться на экстренном саммите европейских лидеров, который пройдет в понедельник 17 февраля, в Париже, сообщила FT.
В Госдепартаменте США ранее не стали отрицать, что Вашингтон спросил у стран Европы, какой вклад они могут внести в плане гарантий безопасности для Киева, включая потенциальную численность миротворческого контингента, который может отправиться на Украину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru