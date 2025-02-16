СМИ: США запросили у Европы гарантии безопасности для Киева

В Госдепартаменте США не стали отрицать, что Вашингтон спросили у стран Европы, какой вклад они могут внести в плане гарантий безопасности для Киева, включая потенциальную численность миротворческого контингента, который может отправиться на Украину, сообщает Reuters.

Зеленский не знает, зачем Запад хочет отправить на Украину миротворцев

Американские власти ожидают, что европейские партнеры возьмут на себя инициативу в создании прочной структуры безопасности.

Ранее МИД Польши признал, что Европе придется ввести войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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