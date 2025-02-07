Посол: Размещение войск ЕС на Украине станет объявлением войны

Размещение европейских войск на Украине во время конфликта является фактическим объявлением войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России во Франции Алексея Мешкова.

СМИ: В Европе поддержали идею об отправке американских миротворцев в Украину

По его словам, российские власти серьезно относятся к вопросу возможного размещения иностранных войск на Украине. Однако это фактически означает «объявление войны со всеми вытекающими последствиями».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, зачем Запад хочет отправить на Украину миротворцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаВоенные

Горячие новости

Все новости

партнеры