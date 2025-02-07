Посол: Размещение войск ЕС на Украине станет объявлением войны

По его словам, российские власти серьезно относятся к вопросу возможного размещения иностранных войск на Украине. Однако это фактически означает «объявление войны со всеми вытекающими последствиями».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, зачем Запад хочет отправить на Украину миротворцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

