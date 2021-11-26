Глава МИД Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай

Министерство иностранных дел Швейцарии в своём Twitter заявило, что глава ведомства Иньяцио Кассис вернётся на родину.

Неисправный самолет рейса Владивосток-Москва приземлился в «Шереметьево»

В сообщении говорится, что после приземления в Москве самолёта, на котором летел министр, были рассмотрены различные варианты продолжения его путешествия в Китай, однако подходящего подобрать не удалось.

«Поэтому федеральный советник вернется из Москвы в Швейцарию», - заключили в швейцарском МИД.

Ранее направлявшийся в Китай самолёт Falcon 900EX, на борту которого находится глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, из-за технических проблем совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Домодедово.

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ФОТО: pixabay.com
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