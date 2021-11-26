Глава МИД Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай
Министерство иностранных дел Швейцарии в своём Twitter заявило, что глава ведомства Иньяцио Кассис вернётся на родину.
В сообщении говорится, что после приземления в Москве самолёта, на котором летел министр, были рассмотрены различные варианты продолжения его путешествия в Китай, однако подходящего подобрать не удалось.
«Поэтому федеральный советник вернется из Москвы в Швейцарию», - заключили в швейцарском МИД.
Ранее направлявшийся в Китай самолёт Falcon 900EX, на борту которого находится глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, из-за технических проблем совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Домодедово.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- СК предъявил обвинение директору шахты в Кузбассе и другим причастным к трагедии
- «Англичане будут подставлять украинцев»: Немецкий политолог об английских солдатах на Украине
- Глава МИД Швейцарии не сможет продолжить поездку в Китай
- Последний российский модуль «Причал» пристыковался к МКС
- Бывший сотрудник «Листвяжной» рассказал об «угольной мафии» в Кузбассе
- Синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности в Москве
- Пашинян заявил о готовности Армении начать демаркацию границ с Азербайджаном
- В Госдуме указали Бастрыкину на Инстасамку
- Зеленский назвал проект «Северный поток - 2» «большой трагедией» для Украины
- Экс-начальника Саратовской больницы ФСИН арестовали по делу о сексуальном насилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru