Неисправный самолет рейса Владивосток-Москва приземлился в «Шереметьево»
Самолет с неисправностью, летевший из Владивостока в Москву, благополучно приземлился в «Шереметьево». Об этом сообщает информированный источник «Интерфаксу» в субботу, 13 ноября.
У воздушного судна обнаружены проблемы с шасси.
«Командир самолета Airbus А-330, выполняющего рейс из Владивостока в Москву перед посадкой доложил о неисправности передней стойки шасси. Службы аэропорта были приведены в состояние готовности. Однако лайнер удалось благополучно посадить, помощь не потребовалась», - отметил собеседник агентства.
Пассажиры самолета уже покинули салон. Инженеры осматривают механизмы лайнера.
Ранее лайнер Airbus A319 авиакомпании «Россия», который совершил в среду, 15 сентября аварийную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, отстранён от полетов на время ремонта двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию перевозчика.
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