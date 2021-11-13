Неисправный самолет рейса Владивосток-Москва приземлился в «Шереметьево»

Самолет с неисправностью, летевший из Владивостока в Москву, благополучно приземлился в «Шереметьево». Об этом сообщает информированный источник «Интерфаксу» в субботу, 13 ноября.

У воздушного судна обнаружены проблемы с шасси.

«Командир самолета Airbus А-330, выполняющего рейс из Владивостока в Москву перед посадкой доложил о неисправности передней стойки шасси. Службы аэропорта были приведены в состояние готовности. Однако лайнер удалось благополучно посадить, помощь не потребовалась», - отметил собеседник агентства.

Пассажиры самолета уже покинули салон. Инженеры осматривают механизмы лайнера.

Ранее лайнер Airbus A319 авиакомпании «Россия», который совершил в среду, 15 сентября аварийную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, отстранён от полетов на время ремонта двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию перевозчика.

