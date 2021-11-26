Самолёт с главой МИД Швейцарии экстренно приземлился в Москве

В сообщении говорится, что воздушное судно направлялось в Китай, однако из-за технических проблем его перенаправили в российскую столицу.

«Проверяется возможность продолжить путешествие в Китай», - добавили в МИД Швейцарии.

Ранее летевший из Санкт-Петербурга в узбекистанский Наманган самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку в Нижнем Новгороде из-за родов, случившихся на борту.