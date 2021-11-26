Самолёт с главой МИД Швейцарии экстренно приземлился в Москве

Самолёт Falcon 900EX, на борту которого находится глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщается в Twitter швейцарского внешнеполитического ведомства.

Рейс Томск-Москва совершил посадку в Новосибирске

В сообщении говорится, что воздушное судно направлялось в Китай, однако из-за технических проблем его перенаправили в российскую столицу.

«Проверяется возможность продолжить путешествие в Китай», - добавили в МИД Швейцарии.

Ранее летевший из Санкт-Петербурга в узбекистанский Наманган самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку в Нижнем Новгороде из-за родов, случившихся на борту.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолётШвейцарияМИДДомодедово
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры