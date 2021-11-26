Самолёт с главой МИД Швейцарии экстренно приземлился в Москве
Самолёт Falcon 900EX, на борту которого находится глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщается в Twitter швейцарского внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что воздушное судно направлялось в Китай, однако из-за технических проблем его перенаправили в российскую столицу.
«Проверяется возможность продолжить путешествие в Китай», - добавили в МИД Швейцарии.
Ранее летевший из Санкт-Петербурга в узбекистанский Наманган самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку в Нижнем Новгороде из-за родов, случившихся на борту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru