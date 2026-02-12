Медведев заявил, что СВО помогла России понять, кто друг, а кто не очень

Специальная военная операция позволила Москве иначе взглянуть на круг своих партнёров и союзников, сообщает Life со ссылкой на заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Медведев заявил, что победа России в спецоперации уже просматривается

И увидеть, кто друг, кто не очень, на кого можно рассчитывать, а на кого ни в коем случае рассчитывать нельзя», — заявил он. По словам политика, есть и «политес», и «дипломатическая риторика», но сегодня актуальна «точка истины», требующая пересмотра всей системы связей, которые РФ выстраивала на протяжении веков.

Медведев отметил, что пришло время внимательно проанализировать и вспомнить всех, кто на этом пути создавал препятствия и противодействовал интересам Москвы.

Ранее зампред сказал, что Россия не заинтересована в глобальном конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:РоссияПолитикаСпецоперацияДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры