Глава МИД Израиля отказался от встречи с генсеком ООН

Коэн заявил, что в ситуации с противостоянием Израиля палестинскому движению ХАМАС не существует места двусмысленности. На сторону Иерусалима должен встать весь мир, считает министр.

По словам главы ведомства, в противном случае ООН ждет «самый мрачный час». Организация может лишиться морального основания для своей деятельности, добавил он.

Газета Times of Israel во вторник сообщила, что Израиль может отказаться от проведения наземной операции в секторе Газа из-за большого числа заложников в руках ХАМАС. Ранее в военном ведомстве страны заявляли о намерении уничтожить палестинское движение, передает «Радиоточка НСН».

